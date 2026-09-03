岳健勇：从“如何生存”到“如何安全”——谈比拉哈里现实主义及其边界
比拉哈里的现实主义揭示大国竞争下中小国家生存的现实逻辑，但要从“生存”走向“安全”，还须要超越这一逻辑。从“如何生存”走向“如何安全”，或许正是当代现实主义必须面对的下一道理论命题。
比拉哈里的现实主义，可以视为对“现实主义与理想主义并重”这一外交传统中现实主义支柱的充分展开。这套“如何生存”的智慧，与外交现实主义一翼的基本逻辑一脉相承，在当前大国竞争加剧的背景下显得格外突出。图为7月27日，比拉哈里与思想中国主编周雁冰合影。 （思想中国（ThINKChina））
随着中美战略竞争加剧，如何理解大国关系以及小国在其间的处境，重新成为国际关系讨论的核心问题。新加坡前外交官比拉哈里（Bilahari Kausikan）近期围绕这一问题发表的文章，已形成一套颇为完整的现实主义外交思想。他于8月28日发表在《思想中国》（ThinkChina）的《如何思考外交政策与地缘政治》（How to think about foreign policy and geopolitics）一文中，又对这一思想作了集中阐述。对于新加坡及其他中小国家而言，这套现实主义外交理念颇具代表性，也值得认真检视。
比拉哈里的现实主义为何具有说服力？它的解释力又止于何处？尤其是当中美竞争已经发生并持续深化时，小国在大国竞争中寻求生存，是否就等于获得安全？本文拟从这一问题出发，在肯定比拉哈里现实主义价值的基础上，进一步讨论理论边界。
比拉哈里现实主义的价值，首先在于要求人们把国际政治从“应该是什么”拉回“实际上是什么”。