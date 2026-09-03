随着中美战略竞争加剧，如何理解大国关系以及小国在其间的处境，重新成为国际关系讨论的核心问题。新加坡前外交官比拉哈里（Bilahari Kausikan）近期围绕这一问题发表的文章，已形成一套颇为完整的现实主义外交思想。他于8月28日发表在《思想中国》（ThinkChina）的《如何思考外交政策与地缘政治》（How to think about foreign policy and geopolitics）一文中，又对这一思想作了集中阐述。对于新加坡及其他中小国家而言，这套现实主义外交理念颇具代表性，也值得认真检视。

比拉哈里的现实主义为何具有说服力？它的解释力又止于何处？尤其是当中美竞争已经发生并持续深化时，小国在大国竞争中寻求生存，是否就等于获得安全？本文拟从这一问题出发，在肯定比拉哈里现实主义价值的基础上，进一步讨论理论边界。

比拉哈里现实主义的价值，首先在于要求人们把国际政治从“应该是什么”拉回“实际上是什么”。