法国总统马克龙今年4月访问日韩，公开警告中等国家不要沦为“两个霸权的附庸”；四个月后，沙特阿拉伯、土耳其与巴基斯坦在麦加签署联合防务协定，约定一国遭受武装攻击，即视为对三国共同的攻击。与此同时，金砖国家持续推动本币结算与跨境支付合作。三幅看似无关的画面，其实指向同一个结构性变化：旧秩序正在裂解，而新的组合正在裂缝中生长。

所谓“后美国秩序”，并不是没有美国的世界。美国仍然拥有强大的军事、科技、金融与盟友体系；真正改变的是冷战结束后，那个由单一超级强权主导世界的短暂时代，正在成为历史。美国国务卿鲁比奥甚至坦言，单极世界本来就是一种“历史异常”。加拿大总理卡尼今年在达沃斯论坛说得更重：世界面对的不是过渡，而是“断裂”。当昔日秩序的主导者与最亲近的盟友都开始如此描述世界，变化便不再只是学者的预言。

然而，旧秩序的裂解不意味着另一套新秩序已经成形。今天的世界更像一幅重新拼组的拼图。金砖国家的扩展并没有形成另一个北约式阵营，成员间甚至存在不少利益冲突；它真正反映的，是愈来愈多国家希望在美元、西方金融机构与既有规则之外，多保留几种选项。亚细安走的是另一条路：身处中美角力最直接的地缘前线，一方面依靠美国维持区域力量平衡，另一方面又无法割舍与中国密切的经贸关系。它们所追求的不是“两边讨好”，而是尽量不把所有筹码押在同一张桌上。