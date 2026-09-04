8月14日，射杀美国联合健康保险总裁布赖恩·汤普森的枪手路易吉·曼吉奥内（Luigi Mangione），在联邦法院听证会上认罪。2024年12月4日清晨，汤普森在纽约曼哈顿的纽约市中心希尔顿酒店外遭枪杀身亡。当时一名蒙面枪手从背后连开数枪，随后逃离，子弹壳上刻有“delay、deny、depose”字样，来自对美国保险业批评者常用的口号“Delay, Deny, Defend”（拖延、拒绝、法庭辩护）的变体，暗指保险行业拒赔的做法须要废除（depose）。

五天后，曼吉奥内在宾州阿尔图纳市被捕。他出身巴尔的摩富裕意大利裔房地产家族，曾任数据工程师，长期受严重背痛困扰。在8月14日的听证会上，他承认作案动机：“在脊椎骨折后，经历多年严重背痛，在医保系统中艰难周旋，并目睹无数人有类似遭遇后……”

然而，在枪击事件发生后，美国社交媒体迅速将蒙面枪手神话化，甚至出现“现代罗宾汉”等绰号，大量贴文称他为“反保险业的十字军”“为人民讨回公道的人”。他被捕后，粉丝筹集数十万美元法律辩护资金。民调显示，虽然多数美国人认为谋杀不可接受，但18岁至29岁年轻人中约41%认为“可接受”；约25%成年人表达同情。同时，这个事件也激起美国民众对于医疗保险的积怨。