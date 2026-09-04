北半球夏季的尾声，往往是金融市场波动较为剧烈的阶段，所有目光都聚焦于美国债券市场显露出的脆弱性。一些观察家认为，持续的疲软显示美国市场正失去作为全球金融体系之锚的作用。然而，目前几乎没有证据表明这种情况正在发生。在最近美国债券表现尤为疲软的时候，全球其他市场同样表现不佳。

此外，尽管美元汇率曾在总统特朗普去年胡乱宣布“解放日”关税后短暂暴跌，但此后已恢复元气并总体保持稳定。这显示美元对于其他许多国家，尤其是面临政府再融资和偿债挑战的国家，仍然至关重要。若要推断美国国债市场在全球的重要性有所减弱，就必须看到其他主要债券市场因美元走弱而受益，但这种情况尚未发生。

虽说许多评论员警告那一天即将到来，而我对他们的论点也多少有些认同，但就目前而言，我们看到的只是一些警示迹象，而非可观察的事实。同样不可否认的是，美国不可能像在特朗普首个任期、拜登任期以及现在的特朗普任期内那样，一味维持巨大财政赤字却无须承担任何后果。恰恰相反，如果美国金融市场走弱、美元贬值能够迫使美国政策制定者加强财政纪律，这种局面最终反而可能符合美国利益。