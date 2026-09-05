最近挺喜欢看马来西亚短剧创作者Ason Ng Ason在社交媒体发布的人工智能（AI）短片，虽然是围绕着上世纪八九十年代马来西亚华人共同的童年回忆展开，但很多情景和人情，对我和几位同是X世代的老同学，还是能起共鸣。

短片有时会通过以前的人向现代人的提问，或现代人给旧时的人对一些事物的讲解，带出科技进步所带来的方便，但也流露对情感和情怀流失的感叹。里面的小孩，没接触手机，日常的娱乐就是和邻居聚在一起看电视、和同学一起骑脚踏车、踩水洼、打Game Boy游戏机。当有人递给他一部未来的手机时，他的反应是“不要先啦，他们等我”，然后追随朋友而去。

那个旧时代儿童的单纯玩耍和娱乐，显然跟现在青少年与孩童所面对的社媒诱惑截然不同。以前家长只要关掉电视，就能强迫孩子专心做功课，现在的解决方式已经不在一个开关，应对沉迷社媒所带来的问题，需要多重的考量。