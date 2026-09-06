自从特朗普2025年1月20日重返白宫后，“美国优先”在外交领域进一步具象化为“美国利益优先、美国实力优先、美国交易优先”，美国的外交政策也更加个人化、交易化和强制化。特朗普2.0政府即将迎来中期选举这一“期中考”，外交是这次考试的重要内容。

本届特朗普政府在外交方面的成绩，集中在西半球、中东部分冲突的快速干预，以及迫使盟友分担责任上。这些行动体现了“以实力求和平”的逻辑，并在短期内产生了可见效果。

首先，特朗普政府显著强化西半球的门罗主义色彩。今年1月，美国对委内瑞拉实施军事行动并抓获总统马杜罗夫妇，随后推动委内瑞拉政治和经济秩序重组。此后，美国又推动与委内瑞拉围绕石油产业展开新的合作安排。尽管这一政策争议巨大，但从美国政府自身的战略逻辑看，是重新扩大了美国在西半球的战略影响力。美军还在加勒比海开展“南方之矛行动”，多次空袭涉嫌贩毒船只，并大幅加强边境执法。南部边境非法入境遭遇量骤降逾90%，与多国签署《安全第三国协议》，签证审查全面收紧。这些举措直接回应了特朗普竞选承诺，也向拉美传递了强硬信号。