高市早苗于2025年10月就任日本首位女首相，并在2026年2月提前举行的大选中带领自民党取得三分之二多数。她获得重振经济、恢复技术实力、加快重新武装并更强硬应对中国的明确授权。然而不到一年，这项计划已承受巨大压力：日元徘徊在近40年低位，10年期国债收益率30年来首次达到3%，生活费持续上升，企业和官僚精英也开始质疑她的治理方式。中日关系陷入冻结，美国的支持则越来越难以预测。

真正的危险不是某项政策失败，而是战略过度扩张。高市希望日本同时拥有更强军力、更先进技术、更有活力的经济、更完善的社会保障和更大的战略自主权。但这些目标与人口老龄化、劳动力萎缩、巨额公共债务及能源进口依赖发生冲突。

高市认为，日本的萎靡不仅源于结构问题，也源于信心不足。她以英国前首相撒切尔夫人为榜样，宣称“日本回来了”，并以自己的地方中层家庭背景和直接使用社交媒体的方式，把自己塑造成挑战政治世家、派阀和官僚主义的改革者。她的民族主义尤其吸引仍记得1980年代繁荣，又对日本被中国超越感到失落的选民。