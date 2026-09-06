徐芳达：打造人与自然共荣的城市
我们的选择并非总是非此即彼的二元对立：发展就必定丧失自然，或保育就必定获得自然。大自然是可以再生的，生态联系是可以被强化的。有时，发展本身甚至能为新生态价值的出现创造条件。我们必须考量每个地段的生态价值，但我们也必须顾及更宏观的全局。我们已预留超过7800公顷的土地作为绿地。到2035年，这一数字将增加至8800公顷。我们的目标是逐步强化整个生态系统——提升栖息地的质量、它们所维系的生物多样性、各栖息地之间的连通性，以及自然环境的韧性。
国家公园局的生态概况剖析，识别出我国重要的生物多样性区域以及连接这些区域的生态廊道。市区重建局的长期规划和发展总蓝图则为新加坡在发展过程中何处应保留、修复和扩大自然生态提供了长远愿景。在具体地段层面，可能产生重大环境影响的发展项目也必须进行环境影响评估。发展与保育的决策，正是在这个更宏大的框架下进行全盘整合的。图为吉门营房地段。 （邝启聪摄）
近期关于马裕树林、吉门营房和我国西部岛屿等地的讨论，反映了一个重要现象：许多新加坡人深切关怀我们周遭的自然环境。
我也是。我们的森林、红树林和海岸线，不仅仅是等待作为其他用途的未开发土地。它们是历经数十载，甚至更长时间才孕育而成的栖息地。它们支持着生物多样性，为城市降温，连接各大生态系统，并为人们提供休憩与探索自然奇妙的空间。
因此，当国人问说“大自然里的城市”（City in Nature）是否应保留更多这类现有栖息地时，这是一个合理且重要的问题。