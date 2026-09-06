近期关于马裕树林、吉门营房和我国西部岛屿等地的讨论，反映了一个重要现象：许多新加坡人深切关怀我们周遭的自然环境。

我也是。我们的森林、红树林和海岸线，不仅仅是等待作为其他用途的未开发土地。它们是历经数十载，甚至更长时间才孕育而成的栖息地。它们支持着生物多样性，为城市降温，连接各大生态系统，并为人们提供休憩与探索自然奇妙的空间。

因此，当国人问说“大自然里的城市”（City in Nature）是否应保留更多这类现有栖息地时，这是一个合理且重要的问题。