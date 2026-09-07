享誉国际的先锋艺术家草间弥生8月14日以97岁高龄去世。草间弥生是人们眼中的“波点女王”，她创造一系列以不断重复的圆点为特征的艺术品，令人印象深刻。然而，她同时也是一位精神疾病患者，常年受到幻觉、思觉失调和强迫症等精神疾病的困扰。但这一切都不妨碍她成为一个卓越的艺术家，她与精神疾病共存的一生，留给我们很多启示。

今年5月，媒体报道英国医学期刊《刺针》发布一项最新研究报告，指出全球精神障碍患者，在2023年已达12亿。研究人员分析从1990年到2023年的12种主要精神障碍的流行趋势，发现焦虑症和抑郁症患者的增势最明显。另外，过去精神障碍失能人群的峰值年龄是中年，如今却在15岁到19岁年龄段达到峰值。世界卫生组织2025年9月也曾发布两份报告——《世界精神卫生现状》和《2024年精神卫生地图集》，指出全球有10多亿人患有精神障碍，焦虑和抑郁等精神问题在所有国家和社区普遍存在，各个年龄段和不同收入水平的人都深受影响。

其实，这相当于全球八分之一的人都患有精神障碍，而不同程度地受到精神健康困扰的人数则更多，包括长期承受精神压力、出现轻度心理困扰和情绪波动，处于心理亚健康状态，但还未发展成精神障碍的人群。