9月1日，苹果完成15年来最重要的权力交接。库克卸下执行长职务，转任董事会执行主席，长期负责硬件工程的特努斯（John Ternus）正式接掌公司。他接手的是市值超过4万亿美元（约5.06万亿新元）的科技帝国，也是生成式人工智能（AI）革命爆发后，最常被质疑脚步太慢的科技巨人之一。

库克留下的成绩几乎无可挑剔。15年间，苹果年营收由约1080亿美元增加至4160亿美元以上，市值从约3500亿美元攀升至超过4万亿美元，服务事业成为庞大的经常收入来源，Apple Watch、AirPods与自研晶片也开拓iPhone之外的新天地。他证明接班人不必复制创办人，也可以用供应链、营运效率、品牌与生态系统，把一家伟大的公司推到更大的规模。

成功也可能带来惯性，苹果今天财务雄厚、顾客忠诚度惊人、全球拥超过25亿台活跃装置，但近年的新产品很少再有iPhone初登场时改变产业规则的力量。Vision Pro叫好不叫座，自驾车计划最后取消，AI发展又被OpenAI、谷歌、Anthropic等公司抢走镁光灯。苹果过去最擅长定义人们如何使用科技，如今却有被别人定义AI时代使用方式的危机。