9月4日，新加坡外交部和警察部队联合发布一则不寻常的消息：外交部接到中国当局通知，有52名新加坡公民在广西的执法行动中被逮捕拘留，涉案人数之多，历来仅见。有关执法行动旨在打击金字塔传销和相关违法活动。

外交部兼内政部第二部长沈颖同日上午向媒体说明事件时指出，新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆人员已三次探视全部52名被捕的新加坡人，并提供领事协助。她也透露，她本人已会见多数被捕者家属。不过，她并未接受现场媒体提问。这也是罕见的，说明事件还在调查中，有很多未知信息，眼下只能等待案情随中方的调查进展逐渐明朗化。

由于涉嫌人数特多，此案引起特别关注，没有详情也引起网上诸多揣测。在无法获得更全面相关信息之前，人们自然有很多疑问。比方：被捕的到底是哪些人？他们在骗局中扮演怎样的角色？是否包括幕后主脑，抑或都只是被诱引到当地的二三线“投资者”？涉及多少款项？他们接下来会被扣押多久？是否都会被控等等？新加坡领事馆至少已掌握这些人的个资，外交部也至少知道他们的家庭背景。但目前只是逮捕阶段，还须经过怎样的司法程序不得而知，当局显然只能等待获取更多信息，因此没有透露更多内情，人们因此也不宜妄下定论。