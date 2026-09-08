在职总平价超市货架上，同是小白菜，本地“新加坡农夫集市”约0.89元/100克，马来西亚进口约0.41元/100克，相差约5角钱。这5角钱，在2026年格外扎眼：1月，本土农业科技企业Greenphyto斥资8000万元，建成全球最高室内垂直农场，高调启用；7月，食品局年度农地标售截标，林厝港与双溪登加两幅菜地仅吸引五家企业投标，林厝港地块仅一家问津。资本热潮已退，那两个价签依然冷冰冰地贴着——5角钱的差距，虽不起眼，却一直存在。

本地菜为何更贵？本地垂直农场以人工光源替代阳光，以空调系统调控温湿，电力成本高昂；农地不足国土1%推高用地成本；加上昂贵人工与设备折旧，种植成本已然不低。这些成本最终都反映在零售价上：2026年8月13日，Greenphyto芥兰售价1.68元/100克，中国进口芥兰仅0.44至0.70元/100克，相差1.4至2.8倍。实际上，Greenphyto芥兰售价已比开业之初回落15%左右，但仍不足以弥合价差。当产量从200吨向2000吨爬升，若价差依旧悬殊，则产能越大，积压风险反而越高。芥兰与小白菜虽价差不同，困境却一样。

前车之鉴并不遥远。2021年，室内农场I.F.F.I在大士投建3500平方米的先进设施，2024年关停；2024年，荷兰企业Growy在樟宜开出8000平方米的垂直农场，开业不到一年便进入临时清算；同一年，经营10余年的天鲜农场拆除大部分温室，收缩产能。这些企业并不缺技术与资金——政府过去几年通过“30·30快捷”计划和农业食品业转型基金等渠道持续投入，金额以千万元计。资助到位了，但它们还是没撑住。压垮它们的，正是那5角钱的价差：市场不会仅仅因为“本地生产”就自动买单。