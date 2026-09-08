9月6日，德国东部萨克森—安哈尔特州举行州议会选举。截至本文完稿，德国选择党（AfD）以43.8%的得票率大幅领先，远超此前预期，获得历史性胜利，但未获得绝对多数（差三席）。上届参与组阁的三个党中，自民党（FDP）未能跨过议会门槛，基民盟（CDU）与社民党（SPD）合计仅获得26.5%的选票。据统计，这次进入州议会的其余五个政党相加，才与选择党一党的席位相当，而由五党联合组阁，在现实政治中几乎没有可能。

从选举结果来看，选择党首席候选人西格蒙德（Ulrich Siegmund）出任下一届萨安州州长的政治基础已经相当坚实。然而，这并不意味着近年来由联邦与州一级主流政党共同维护的政治防火墙就此消失。

倘若其他政党仍选择联合起来，将选择党排除在政府之外，一个无法回避的问题便是：德国所强调的“具有自卫能力的民主”，究竟是在保护民主制度免受侵蚀，还是正逐渐演变为限制选举结果改变既有权力的格局？