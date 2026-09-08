美国贸易代表办公室3月11日启动针对制造业“结构性生产过剩以及过剩生产”的301条款调查，至今仍在进行中，范围除了中国、日本、欧盟、韩国之外，还包括新加坡、印度尼西亚等亚细安七国在内的16个经济体。

美国认为，补贴、政策性融资、国有企业、市场准入壁垒等因素，可能导致生产能力与市场供需相脱节。不过，调查对象不限于此类非市场性干预，大幅贸易顺差以及低开工率、闲置产能也被列为“结构性生产过剩”的迹象。调查涉及的领域包括汽车、半导体、钢铁、化工等等。问题在于，这一定义究竟会扩大到何种程度。

这一讨论存在一定风险。如果将“生产超过国内能够消费的数量”就视为过剩生产，即使是合理的出口型生产，也可能成为质疑对象。对于国内市场规模较小的国家而言，建设超过国内需求、面向全球市场的生产能力，在出口导向型工业化中反而是很自然的做法。泰国的汽车产业、马来西亚的电气电子产业、越南的手机产业等，都是以向全球市场出口为前提发展起来的。对亚细安而言，出口并不是处理剩余产品的手段，而是实现规模经济，推动工业化的增长战略本身。