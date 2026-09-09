美国海军在二战结束时，是世界上规模最大的海军，尽管美国造船业的世界主导地位随后有所动摇，但它直到1975年仍然是主要造船大国之一。可到了20世纪末，纵使政府出台大量振兴措施，美国的造船业却陷入急剧衰退。

中国则在美国造船业衰落之际迅速崛起。中国海军规模在2015年时已大致与美国持平。五年之后，中国拥有350艘军舰，而美国仅有293艘，较1987年的583艘大幅减少。目前，中国占据全球造船（包括民用和军用）总吨位的50%以上，其余大部分吨位则由韩国和日本瓜分。2025年，中国船厂共建造了1700艘船舶，美国仅建造了5艘。

前景也并不乐观。中国计划到2030年将海军舰队规模扩大到435艘，而美国海军计划到2031年仅增加58艘，其中包括15艘“特朗普级”战列舰。中国设定的目标被普遍认定切合实际，美国的计划却被视作“遥不可及”。