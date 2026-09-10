一个社会主义运动的温床，如果主要存在于大学校园及其延伸领地，而蓝领劳工以及少数民族社群的能见度低，这会是一个颇为突出的现象。然而，美国当前这一波百年一遇的社会主义运动，似乎恰恰坠入这样一个失衡陷阱。10年前，社会主义运动在美国像是一个退休俱乐部，美国民主社会主义者（简称美民社或DSA）成员平均年龄高于65岁。近年经过多重努力，平均年龄却直线下降到33岁，老、中壮两代突然消失，独独剩下政治、经济与社会经验不足的青年。

不仅于此，美民社至今似乎主要仅活跃于都会白人和白领圈，对蓝领阶级没有构成多大影响力。他们绝大多数拥有大学、硕士或专业学历，白人约占85%，且中高收入族群占多数。

可即便如此失衡，共和与民主两党已留意到它来势不俗。共和党将它定性为共产主义运动，从政纲内容分析，并无不可。民主党党内温和派主流如纽约前州长科莫，最近更指出民主党已进入内战（因为美民社寄生于党内）；著名资深政治策士卡维尔毫不留情，持续重炮抨击党内社会主义政治人物。然而在同一时间，前总统奥巴马却向美民社成员、纽约市长马姆达尼主动伸出橄榄枝，亲自会面。