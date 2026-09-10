9月3日晚上10时后 ，孩子突然告诉我，说几个人工智能（AI）服务同时出事了。基于好奇，我也上网去和AI聊聊。OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude，就连马斯克SpaceX的Grok都宕机了。当时，我也上谷歌的Gemini以及深度求索（DeepSeek），感觉它们的回应速度好像比平时慢了点，不过基本上没发现什么问题。隔天看新闻才知道，全球AI服务故障延续大概三小时。

三大AI领军平台在同一时段发生故障，是一件极不寻常的事。这令人立刻想到可能是受到大规模的网络攻击，或是支撑这些大佬背后的同一超级云端服务如微软的Azure、亚马逊的AWS等系统出了问题，才会同时把大家一窝端。但各平台在恢复服务后所分别发布的消息，却另有乾坤。

Grok称它位于孟菲斯市为AI提供算力的计算中心发生故障，但没进一步披露具体是什么故障。OpenAI则把ChatGPT和写代码的Codex出错和宕机，归咎于“路由错误”（routing error）。也就是说大模型大脑没有问题，只是收不到客户的问题，或者把答案输出到别的用户处，听起来就是一个相当低级的基础设施的小错误而已。Anthropic当天很快就在服务状态网页上表明，已识别Claude模型错误率升高的原因，并已随后修复，不过也没有把完整的原因公开讲清楚。三大高科技公司因为三个不同的技术问题，同时出状况，真不寻常！