前几天，一位朋友告诉我，他为什么到现在还订阅《联合早报》的纸版。我原本以为他会说纸版更容易阅读，或者说，他习惯每天从头到尾看一遍新闻。但他的答案很简单：“早上翻报纸的时候，感觉就是不一样。”我问他，到底哪里不一样？他说不上来。可能是纸张的触感，可能是翻页的声音，也可能是早晨坐下来，把一份报纸摊在桌上的那个动作。我后来一直在想，这个看似简单的回答，其实很值得我们思考：在一个越来越数码化的世界里，我们是不是正在重新发现“实体”的价值？

过去20多年，我们一直相信数码化会把很多东西变得更方便、更快、更便宜。新闻从报纸搬到网站和手机，书本变成电子书，照片储存在云端，音乐从唱片变成串流。今天，一部手机可以容纳几千本书，也可以在几秒钟内告诉我们世界各地发生什么。如果单纯从效率来看，实体产品确实很难与数码产品竞争。

电子书不需要书架，手机里的新闻可以即时更新，串流音乐也不需要我们收藏一张张唱片。对于很多人来说，这种便利是真实且重要的。所以，我并不是想说数码化不好，更不是认为纸版报纸应取代手机。事实上，数码化让资讯变得更加容易获得，也让很多过去昂贵或不方便的事情变得简单。问题可能只是：当资讯越来越容易获得之后，我们真正需要的，是否还是资讯本身？