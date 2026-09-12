本地近日出现针对尼泊尔洪灾失踪者，以及新加坡航空公司投资印度航空公司的种族歧视言论，接连引发国务资政、国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及黄循财总理和国务资政李显龙相继公开谴责。政府反应强烈显示问题的严重性，也提醒国人要正视潜在的危险——在多元种族、语言和宗教的新加坡，挑拨这些敏感神经无异于玩火。合理的政策辩论是民主社会的常态，但是把商业决策与种族身份混为一谈，显然已经逾越分寸；用外貌或姓名质疑国民身份，更违背现代文明价值。

我们无法否认人性，部落主义是人类进化历程所形成的本能，毕竟在适者生存的自然界，唯有别内外，分亲疏，抱团取暖，才能确保物种的生存和繁衍。现代文明在理性上否定基于血缘和地缘的部落主义，因为这些传统容易衍生裙带关系和敌我意识，违背现代文明强调陌生人根据能力和彼此所需，相互信任与合作的价值观。

正因为部落主义深植人性，它也是最容易被挑拨的情绪，尤其当政客意识到它强大的动员力之后，更加抗拒不了玩火的诱惑。2000年代前后的台湾省籍既有矛盾，就被刻意放大，把同文同种的社会区分为本省人和外省人，从中收割选举红利。当时最流行的一句政治动员口号是“外省人滚回大陆”，而最俏皮的一句反驳就是“先来的先滚”，因为相较于原住民，无论是所谓的本省人或外省人，祖上同样都是大陆移民，差别只在时间先后。