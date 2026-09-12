问我今年国庆群众大会印象最深的是什么，黄循财总理在华语演讲中提到海南鸡饭的一幕，让身为人父的我印象深刻。他提到在访问海南岛时，品尝当地文昌鸡饭味道虽好，但少不了辣椒和南洋香料的本地海南鸡饭，对他来说才是家的味道。他宣布的新措施，对像我这样的家长来说确实“很香”，但想要鼓励更多国人养儿育女，确保国人多个层面有得“吃”，比单单金钱和育儿假更重要。

政府这次推出的新配套，把对孩子的支持从出生延伸至17岁；育儿假增加，学前教育费用下调，购屋收入顶限提高，有孩子的首次购屋家庭也有更多抽签机会。这些方向是对的，不过养孩子不单是钱，环境也很关键。

我国这些年来为了满足残障者和年长者需求，大小街道已几乎做到无障碍通行；不少小贩中心也设有残障者餐桌。然而，在小孩吃饭方面，设有婴儿椅的小贩中心却少之又少，不少家长只能让孩子坐在婴儿车上用餐。若能鼓励甚至规定小贩中心提供婴儿椅，并逐步增设哺乳室、育儿室等设施，不仅能便利家长，也能带动咖啡店、餐馆等场所打造更亲娃娃的环境。