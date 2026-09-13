马来西亚团结政府成员，也是国民阵线核心政党的巫统，刚于上周六（12日）结束长达四天的全国代表大会。这场大会原本只是巫统例常年度大会，但是，随着总秘书阿斯拉夫在大会前夕表明不会限制代表讨论巫统在团结政府里的去留问题，主席阿末扎希当时又证实不邀请共同执政的希望联盟领袖出席，让坊间对大会浮想联翩。是巫统可能已决定另组联盟？还是巫统打算在大会里逼迫首相安华提早解散国会？

对于马国舆论浮现的各种猜测、疑虑，我是理解的，毕竟，彭博社在大会前报道安华与阿末扎希关系恶化，再加上巫统与伊斯兰党领袖频频会面，这些信息都提供了无限的想象空间。虽然，兼任副首相的阿末扎希一直否认与安华的关系决裂，但他不仅在大会前夕一度表明希望第16届大选尽早举行，更在大会落幕时的总结讲词中，公开挑战安华解散国会，甚至要求对方若不再需要国阵，就通过法定程序将它赶出政府，这让双方的分歧直接摆上台面。

所以，从表面上看，这场全国代表大会不管是在举行之前，还是谢幕之时，所展现的都是巫统与希盟的脆弱关系，看起来更像是它准备与希盟划清界限的誓师大会。不过，话说回来，我倒觉得这种说法还是有些武断的，因为巫统最关键的一众中央领袖，在此次大会中所传递的集体信息很复杂，而且基本是以“安抚与敲打”的方式，来同时向希盟与伊党喊话。