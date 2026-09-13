电力是新加坡日常生活与经济的命脉。电力为千家万户供电，维持企业和工厂正常运作，支撑关键基础设施，并巩固新加坡作为全球金融、制造、物流和数码枢纽的地位。对企业和产业而言，不间断的电力供应是制造业、数据中心、港口、机场和金融服务运作的关键。

迄今为止，新加坡的能源安全战略展现出极强的韧性。多元化采购安排，以及完善的天然气与石油进口基础设施，使新加坡得以抵御全球能源市场的重大冲击。然而，这种韧性不应成为自满的理由。新加坡的电力主要依靠进口天然气发电，这种高度依赖也使新加坡容易受到全球能源价格波动、地缘政治动荡以及海上要道风险的影响。

因此，新加坡真正须要思考的，不只是如何争取更多进口，而是如何拓宽能源来源、减少对单一燃料的依赖。这也引出一个值得认真探讨的问题：核能未来是否会成为新加坡能源结构的一部分？