朱利叶斯·塞萨尔·特拉雅诺：核能在新加坡能源的未来角色
新加坡既不应将核能视为万灵丹，也不能因历史顾虑而将它一概否定。因此，当务之急并非决定是否发展核能，而是通过积累相关知识、建立监管能力，以及发展区域伙伴关系，为将来作出审慎的知情决策保留余地。
随着人工智能（AI）、数据中心、先进制造业及其他高耗能产业的发展，新加坡对全天候、大规模且稳定可靠的电力供应的需求预计将持续攀升。图中远处为西拉雅岛发电站。 （海峡时报）
电力是新加坡日常生活与经济的命脉。电力为千家万户供电，维持企业和工厂正常运作，支撑关键基础设施，并巩固新加坡作为全球金融、制造、物流和数码枢纽的地位。对企业和产业而言，不间断的电力供应是制造业、数据中心、港口、机场和金融服务运作的关键。
迄今为止，新加坡的能源安全战略展现出极强的韧性。多元化采购安排，以及完善的天然气与石油进口基础设施，使新加坡得以抵御全球能源市场的重大冲击。然而，这种韧性不应成为自满的理由。新加坡的电力主要依靠进口天然气发电，这种高度依赖也使新加坡容易受到全球能源价格波动、地缘政治动荡以及海上要道风险的影响。
因此，新加坡真正须要思考的，不只是如何争取更多进口，而是如何拓宽能源来源、减少对单一燃料的依赖。这也引出一个值得认真探讨的问题：核能未来是否会成为新加坡能源结构的一部分？