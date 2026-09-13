“假装我在选票上”（Pretend I’m on the ballot），在9月9日和10日达拉斯举行的共和党中期选举大会上，美国总统特朗普在两晚的演讲中反复提到这一句。这是不同寻常的共和党全国政治大会，它不是传统意义上的中期选举动员会，也不是传统党代会，不投票、不定纲领，主要是两天电视直播造势、筹款和为中期选举动员，把中期选举做成一场特朗普虽然不在选票上，但还是在选他的选举。也因此，主办方共和党全国委员会（RNC）主席格鲁特斯戏称之为“Trumpapalooza”：Trump + Lollapalooza（大型音乐节），也即特朗普狂欢节。

生意人特朗普的理念很简单：钱，因此他基本围绕钱展开活动，从筹款、议员参与到商品销售。与其说这是一场共和党政治活动，不如说是特朗普政治品牌的大型展销会：总统特朗普已经变成可定价、可分层出售的政治商品。

据《华尔街日报》核实，RNC发给大金主的邀请函上明码标价：9月9日与特朗普同桌的圆桌会每人25万美元，合影额外加价8万8600美元；副总统万斯的圆桌会每人7万5000美元，合影另收3万5000美元。值得注意的是，合影是独立的加价项目，并非打包赠送。这些活动本身就是RNC安排的最直接的顶层筹款。