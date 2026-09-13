中国国家主席习近平与美国总统特朗普将于本月在华盛顿会晤，人工智能（AI）将成为首要议题之一。如果双方仅从技术竞争和相互猜疑的角度来看待这一问题，就几乎不可能达成任何形式的共识。但有一种方式可以重塑双方对这项技术的思维，使他们站在同一阵线，而这也标志着应对AI可能带来的生存挑战的第一步。

当前美中峰会的议程，似乎侧重于确保强大的AI模型安全，并防止它们落入恐怖分子和犯罪分子之手。但从中方提出的半导体元器件限制，到美方提出的开源模型和未经授权的模型蒸馏，双方在竞争问题上的诸多不满，却妨碍着这一目标的实现。

所有这些问题都基于一个单一且未经审视的前提：AI是一种现在和未来都在人类控制之下的工具。这一前提将讨论局限于“我方如何在AI领域获得竞争优势？”以及“谁能获取甚至控制这项技术？”等问题上。超出这一前提的问题——尤其是“当这一工具演变为某种更为强大的存在时，会发生什么？”——则根本不会被提出来。