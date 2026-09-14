美国于3月在众议院外交事务委员会通过《晶片安全法案》，核心目标不仅在于加强对全球晶片供应链的管控，更意在持续加码对华晶片打压，以遏制中国在先进半导体、人工智能（AI）及国防等战略产业上的突破。紧接着，美国两党又于4月迅速推出《硬件技术管制多边协调法案》（MATCH Act），明确禁止向中国出口深紫外（DUV）光刻机——晶片制造过程中最核心的设备之一。这两项科技领域法案，构成一条从设计到制造的技术封锁链。

在金融领域，美国总统特朗普2025年7月签署的俗称《天才法案》（GENIUS Act）的稳定币法案，将于2027年1月生效，核心目标是为运行在区块链上的“数码美元”（即美元稳定币）建立一套美国主导的标准与监管框架。这意味着，在数码经济的支付底层，美国正抢先确立管辖权。法案通过对稳定币发行方施加严格监管，以确保数码美元的信誉与币值稳定。

如果仅仅将美国近期在科技与金融领域的密集动作，视为中美大国博弈的短期策略，可能低估深层次战略意图。实际上，一个更为宏大的战略构想正在成形：美国正试图利用在科技与金融领域的双重优势，构建一个以数码技术为核心、覆盖“晶片—算力—支付”全链条的数码价值链闭环体系。这便是算力美元战略的底层逻辑。