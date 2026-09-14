8月25日，叙利亚大马士革总统府，叙利亚民主力量领导人马兹卢姆·阿卜迪宣布，这个由库尔德人主导的武装力量及它成立的自治政府就此解散，全部整合进叙利亚现有国家机构之中，正式告别一个独立武装团体和民族自治实体的身份。或许很多人会庆幸，一场大规模的武装杀戮和地区冲突终于告一段落；但又有多少人会感伤，无数库尔德人的投入和牺牲，似乎完全没有换来他们想要的改变。难道这就是库尔德人的悲情宿命？

库尔德人是全世界最古老的民族之一，总人口在4000万左右，主要分布在叙利亚、土耳其、伊拉克、伊朗交界地带和南高加索地区，历史上发挥过重要作用，却是当今世界在这个人口规模上唯一没有自己国家的民族。没人否认自公元前6世纪起，他们就是一个被承认的独立民族；其后，只在12世纪由萨拉丁建立过短暂的阿尤布王朝，其他时候他们经历过波斯人的统治、十字军的东征、蒙古的入侵、奥斯曼帝国的分割，始终在不同国家和势力下沦为少数族群，从未形成被世界认可的独立且统一的库尔德国家。

这样的遭遇赋予库尔德人挥之不去的历史责任和悲情使命，多少人为了拥有自己国家而不懈奋斗，却都无果而终，有点像希腊神话里不停推石上山的‌西西弗斯，悲剧命运令人唏嘘。