2025年，世界经济并不景气，中国却创下约1.2万亿美元的年度贸易顺差。今年，中国出口的强劲势头仍未减弱：8月出口同比增长25%，单月贸易顺差达到1191亿美元。更值得注意的是，支撑中国经济的恰恰是出口，国内消费和投资仍显疲弱。

这一反差正引起世界越来越强烈的警觉。8月底，美国财政部长贝森特在二十国集团（G20）财长会议前夕公开表明，世界无法长期承受一个拥有1.2万亿美元贸易顺差的中国，并呼吁各国重新审视与中国的贸易关系。随后在G20财长会议上，除中国外，其余成员都同意须要处理不可持续的廉价出口和全球失衡问题。15年前，围绕人民币汇率和全球失衡的G20争论，曾令中国陷入相当孤立的境地；15年后，历史似乎正在以一种更加尖锐的方式重演。

这一次，问题已不再只是人民币汇率。关税壁垒正把中国商品挡在美国市场之外，而出口转向欧洲、拉美及其他市场，又使这些经济体承受越来越大的压力。与此同时，全球供应链正在重构，“脱钩”与“去风险”虽然远非一蹴而就，却已经从政治口号变成企业的现实选择。近期，新的“广场协议”说法开始浮出水面。它究竟是一场针对中国的新一轮围堵，还是中国借外部压力完成经济再平衡的一次契机？要回答这个问题，首先必须理解我们今天面对的，究竟是什么样的“中国冲击”。