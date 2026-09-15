据美国方面消息，中国国家主席习近平将于9月底对美国进行国事访问。在中美关系历经贸易摩擦、科技博弈与地缘对峙的反复拉锯之后，这场国事访问无疑备受瞩目。但更值得深究的，是两国彼此认知与战略定位的深层逻辑——厘清这一逻辑的演变轨迹，有助更准确地判断两国高层互动的影响，乃至未来中美关系的走向。

常言道，想顺利到达目的地，就必须有精准的定位引导。国家间关系的演进，本质上也是一个相互认知与自我定位不断校准的过程。近80年来，中美关系历经起伏、曲折、发展与挑战，其间贯穿着三次重大的方向与定位变迁，也可称为彼此认知判断过程演化的“三大回合”：第一回合发生在1949年至1978年的30年间；第二回合始于1979年，延续约40年，直至2017年前后；第三回合则自2018年至今，仍在持续演进之中。

在第一个30年间，美苏冷战格局涵盖意识形态分野、地缘利益争夺与军备对峙三重维度。对中国而言，当冷战尚未演变为热战，且美苏对抗重心在欧洲而非亚太，中国原本仍有可能争取一定的回旋余地，甚至与美国等西方国家建立正常关系——1950年1月英国便率先承认新中国（中华人民共和国） 。