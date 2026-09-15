近日有观察者指出，中国在半导体产业上“什么都想要”，并认为中外互信不足，可能冲击建立在分工合作基础上的全球半导体生态。这个说法虽然尖锐，却提出一个值得认真思考的问题：当越来越多国家追求供应链自主化，全球产业分工是否还能保持原有效率？

市场经济的基本逻辑，是让不同主体根据比较优势分工合作。半导体产业尤其如此。从设计软件、制造设备，到晶圆生产、材料和封装测试，产业链高度复杂，几乎没有任何国家在所有环节都具有绝对优势。专业化分工让企业集中资源发展所长，通过市场交换降低成本、促进技术进步。从经济效率看，每个国家都试图掌握完整产业链，通常并非最优选择。

但分工合作并非天然存在，它建立在信任基础上。企业愿意把关键环节交给外部供应商，前提是相信合同能够履行，供应关系不会因政治或其他非商业因素被突然切断。一旦这种信任削弱，企业就不得不重新评估依赖外部供应链的风险：原本可从市场获得的产品，需要考虑自行生产；原本依赖单