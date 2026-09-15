宋明家：“勿摸小儿头”的三大科学理由
尽早教育儿童有关个人边界的观念，有利于他们日后心理健康和社交素质的提升。但在亚洲区域，老一辈逗小孩的习惯和新世代尊重边界的教育理念之间的落差不易消除，年轻一代须要以更多耐心和理性，向长辈解释与提醒。
东海岸乐斯广场“云吞面老摊主因摸小女孩头被推倒”的视频和风波引起不少议论。 （受访者提供）
“You touched my head!”小女孩歪着头瞪着老陈说。幸好后来没有家长冲过来推倒年届六旬的老陈——身为跆拳道黑带三段，他是女孩的教练。事情起因是女孩做了一个漂亮侧踢，他下意识摸了摸她的头以示赞许。但显然这华裔女孩受过“不可让人随意触摸”的家教。老陈事后还得主动向女孩妈妈解释原委。
东海岸“云吞面老摊主因摸小女孩头被推倒”的视频，在脸书疯传那阵子，老陈在我们聚会时特地提起这个“摸头风波”的经历。
对多数受过高等教育的西方人而言，陌生人之间的“碰触”本来就是禁忌，更何况是对孩童。但对多数传统亚洲人来说，我们更习惯于群体生活，偏好空间共享，隐私观念较淡，肢体接触的界线模糊，对儿童权益的重视也不足。因此，长者伸手抚摸或亲吻小孩头部、脸颊，在本区域原是再寻常不过的举动。