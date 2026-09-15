“You touched my head!”小女孩歪着头瞪着老陈说。幸好后来没有家长冲过来推倒年届六旬的老陈——身为跆拳道黑带三段，他是女孩的教练。事情起因是女孩做了一个漂亮侧踢，他下意识摸了摸她的头以示赞许。但显然这华裔女孩受过“不可让人随意触摸”的家教。老陈事后还得主动向女孩妈妈解释原委。

东海岸“云吞面老摊主因摸小女孩头被推倒”的视频，在脸书疯传那阵子，老陈在我们聚会时特地提起这个“摸头风波”的经历。

对多数受过高等教育的西方人而言，陌生人之间的“碰触”本来就是禁忌，更何况是对孩童。但对多数传统亚洲人来说，我们更习惯于群体生活，偏好空间共享，隐私观念较淡，肢体接触的界线模糊，对儿童权益的重视也不足。因此，长者伸手抚摸或亲吻小孩头部、脸颊，在本区域原是再寻常不过的举动。