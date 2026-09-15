最近刷到一个讨论地缘政治的论坛短视频，才知道原来新加坡有个印度奖学金得主协会（Indian Scholars Association）。网上查找到的资料显示，它成立于2022年 ，是个非营利校友组织，所服务的核心群体，是通过各类奖学金计划，来到新加坡各公立大学深造的印度籍学者与留学生。

上述论坛是协会的旗舰活动 “海峡连线”（The Straits Connect ），于今年8月间举行。有趣的是，论坛由知名前外交官马凯硕主持，参与讨论的其他三人也都是印度裔：印度驻新加坡最高专员安伯乐博士（Dr. Shilpak Ambule），英国驻新加坡最高专员梅塔（Nikesh Mehta）和加拿大驻新加坡最高专员托皮尔（Paul Thoppil）。大家都知道，美国现任驻新加坡大使安贾尼·辛哈（Anjani Sinha）也是印度裔。

从东印度公司到英国政府对印度的统治和殖民长达200年，谁会料到，今天被英国派到新加坡来的大使竟然是个印裔，而不是白人。许多人可能也想不到，美国和加拿大也是如此。这凸显一个事实，印裔人才遍及各个讲英语的国家，不只在私企领域出人头地，近年来也渐渐进入政治领域，如英国前首相苏纳克（Rishi Sunak），美国现任纽约市长马姆达尼（Mamdani）。这从一个侧面也说明欧美社会具有一定的包容性。