德国萨克森—安哈尔特州议会9月6日选举，极右翼立场的德国另类选择党（AfD）大胜，获得约45%的选票，比上届翻了一番有余，得票超过排二三四位政党的总和。选举结果相当程度反映民意倾向，也意味着德国政局和社会风向加速转变。

AfD之所以被称为极右翼，是因它有着强烈的种族主义、排外主义立场,主张大规模驱逐移民、取消难民福利并强制劳动、推行爱国教育和宣扬德国民族自豪感、强化德国独立性而弱化与欧盟的联系等。它明确反对多元化，主张白人种族优越主义，还与旧纳粹德国势力及新纳粹有着千丝万缕的联系。AfD也有着强烈的反建制和民粹色彩，并倾向威权政治。

二战后分立的西德和东德都曾推行“去纳粹化”，并压制德意志民族主义。西德更是强调为历史罪行忏悔，保卫自由民主人权。两德统一后，西德的政策在全国得到推行。所以长期以来从制度、舆论、社会氛围看，德国是全世界民族主义气氛最弱的国家之一。甚至只有在足球比赛时，德国人才敢于挥舞国旗和为国家骄傲，其他时候做类似事情就会被视为“纳粹余孽”并被批评和边缘化。