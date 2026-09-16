第十八次金砖峰会在印度新德里举行。《新德里宣言》是一份长达140余段的综合性文件，首要成果在于“有宣言”本身。扩容后，金砖内部地缘利益显著分化，此前外长会议甚至未能形成联合声明。印度作为主席国，通过通宵谈判促成妥协，使宣言得以一致通过。

宣言重申对联合国包括安理会的全面改革诉求，支持增加发展中国家代表性，并明确忆及中国和俄罗斯作为常任理事国，对巴西和印度发挥更大作用的支持。这延续金砖长期以来对“代表性赤字”的批评，也表明中国在印度入常问题上作出某些妥协。

在金融与贸易领域，宣言反对单边关税、非关税壁垒及违背国际法的强制措施，支持本币结算与跨境支付便利化，同时明确排除统一货币设想。新开发银行相关机制得到强化，包括多边担保试点、本币贷款比率提升等，旨在降低融资成本、服务新兴市场基础设施与绿色项目。