今年3月，中国教育行业知名人士张雪峰突然去世。数月后，公开工商信息显示，他的11岁女儿成为相关企业股东。这一变化引发公众讨论：未成年人能否持股？股东权利如何行使？企业经营又如何延续？

这些问题在同一个法律体系下，通常可以循着相应的法律程序寻找答案。但对于新加坡这样连接大量跨境企业、国际资本及财富管理机构的枢纽而言，本地从业者或许还应进一步追问：假如张雪峰拥有新加坡公司或其他海外业务，情况又会怎样？

当然，这只是一个假设，并非笔者对张雪峰本人情况的推测。但值得讨论的是这个假设所指向的问题，正在与越来越多完成国际化布局的跨境企业家有关。