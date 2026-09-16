齐心祎、赵小彬：假如张雪峰有海外公司
企业家把大量精力投入市场、产品与跨境布局，却未必及时考虑：如果核心人物明天不能继续作出决定，谁来接住这张已经横跨多个法域的网络？企业已经国际化，治理结构却可能仍然带着创业时代的印记。
遗嘱、保险、信托、家族办公室，看起来每一项都可能相当完整。但这些安排往往形成于不同时间、不同国家，也由不同的律师、税务师、银行和顾问分别完成。风险有时并非“什么都没有做”，而是每个地方都做了一些，却没有人把所有安排放在一起重新审视。 （Getty Images/iStockphoto）
今年3月，中国教育行业知名人士张雪峰突然去世。数月后，公开工商信息显示，他的11岁女儿成为相关企业股东。这一变化引发公众讨论：未成年人能否持股？股东权利如何行使？企业经营又如何延续？
这些问题在同一个法律体系下，通常可以循着相应的法律程序寻找答案。但对于新加坡这样连接大量跨境企业、国际资本及财富管理机构的枢纽而言，本地从业者或许还应进一步追问：假如张雪峰拥有新加坡公司或其他海外业务，情况又会怎样？
当然，这只是一个假设，并非笔者对张雪峰本人情况的推测。但值得讨论的是这个假设所指向的问题，正在与越来越多完成国际化布局的跨境企业家有关。