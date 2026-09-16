鉴于“历史不会重演但总是押韵”（编按：History doesn’t repeat itself, but it often rhymes）这句格言，我认为，我们很快就会在国际宏观经济政策方面，看到一些存在明确先例的事态发展。正如美国及四个主要贸易伙伴为协调各自政策削弱美元，而在1985年签署的《广场协议》一样，为解决当今全球失衡问题而达成一项新协议，已变得日益必要。

原因可从中国今年8月的贸易数据中找到：出口同比激增25%，高于7月的23.9%。尽管进口增长同样强劲（只是基数较小），但中国于8月再次实现巨额贸易顺差，总额达1191亿美元。所谓“全球化已达峰值”的说法至此不攻自破。

跟其他主要贸易大国一样，中国的贸易主要由人工智能相关产品的快速增长所驱动。但它的其他许多出口产品也持续增长，对美出口甚至同比增长34.3%，尽管这在某种程度上反映去年贸易战造成的低基数效应。然而，甚至在此之前，所有关于“去全球化”的说辞和评论观点都忽略实际情况。中国一直在增加对世界其他许多地区的出口，而许多这些进口国又反过来向美国出口更多商品。这就是全球贸易失衡状况几乎没有任何改变的原因。