12年前，乌克兰如同梦游一般走向灾难，如今的欧洲也是如此。

2014年之前，乌克兰军队因数十年的忽视和裁军而被掏空。这也是人们当时的选择：既然1994年的《布达佩斯备忘录》承诺以乌克兰放弃核武库为条件提供安全保障，那又何必将稀缺的资源用在国防上呢？既然主流知识界的共识是冲突绝不会发生，又何必为此做准备呢？自由民主已经获胜，大国冲突已是历史遗物，而进步的轨迹正朝着和平、自由化和经济趋同的方向发展。

更糟糕的是，乌克兰放任俄罗斯渗透它的信息空间，传播亲克里姆林宫叙事，培植政治盟友，并干涉乌克兰的选举。前总统维克托·亚努科维奇（Viktor Yanukovych）曾任命一名前俄罗斯公民担任国防部长，乌军遭到来自内部的蓄意破坏。