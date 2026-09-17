塔季扬娜·杰留吉娜、尤里·戈罗德尼琴科、伊洛娜·索洛古布：欧洲会像乌克兰当年那样毫无准备吗？
在经历数十年和平后，欧洲系统性地削弱防卫能力。德国任由联邦国防军衰败到士兵用扫帚柄等物模拟枪械训练。欧洲人对通过削减公共开支或向乌克兰派遣维和部队来加强自身防务的意愿，低得令人震惊。这种疏忽背后的思维定式，与2014年前的乌克兰如出一辙。
乌克兰基辅市的一个油站，日前遭俄罗斯无人机的攻击。 （路透社）
12年前，乌克兰如同梦游一般走向灾难，如今的欧洲也是如此。
2014年之前，乌克兰军队因数十年的忽视和裁军而被掏空。这也是人们当时的选择：既然1994年的《布达佩斯备忘录》承诺以乌克兰放弃核武库为条件提供安全保障，那又何必将稀缺的资源用在国防上呢？既然主流知识界的共识是冲突绝不会发生，又何必为此做准备呢？自由民主已经获胜，大国冲突已是历史遗物，而进步的轨迹正朝着和平、自由化和经济趋同的方向发展。
更糟糕的是，乌克兰放任俄罗斯渗透它的信息空间，传播亲克里姆林宫叙事，培植政治盟友，并干涉乌克兰的选举。前总统维克托·亚努科维奇（Viktor Yanukovych）曾任命一名前俄罗斯公民担任国防部长，乌军遭到来自内部的蓄意破坏。