美国总统特朗普9月13日接受媒体采访时，谈到人工智能（AI）行业是否应放慢研发步伐、加强监管时，淡化政府监管AI发展的必要性。他担心美国在全球竞争中失去对中国的优势，并认为赢得这场竞争，有助于应对技术进步带来的风险。

就在此前一天，AI公司Anthropic总裁阿莫代伊公开呼吁积极放缓尖端AI的研发，给人类留出足够时间来改善安全预防和控制系统。AI巨头如OpenAI的奥尔特曼和马斯克也罕见地同意这一观点。一方面，顶尖的AI公司创始人集体发出安全警报，另一方面，国家决策者却优先考虑全球技术竞争。这种立场分歧清楚地向全球公众展示放松AI监管模式的好处和风险。

宽松监管最明显的好处，是降低AI行业创新的制度成本。硅谷的许多AI公司长期以来一直抱怨，美国每个州都有自己的AI法规，这些法规并不统一，导致公司在跨州发布产品时的合规成本很高。特朗普政府相关政策的核心思想，是削弱各州的独立立法权，在全国建立负担更轻、标准更统一的框架。在减少预先批准和复杂备案等限制后，初创团队和大学实验室可以快速测试模型原型，并将实验室想法推向市场。