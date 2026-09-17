这半个世纪以来，新加坡男性和女性的预期寿命分别增长12年和11年， 2025年的数据显示，男女的预期寿命分别达81.8岁和86岁，名列世界前茅。老龄人口的实际数目，从2016年的48万7000人增加到2025年的78万5000人，即10年里增加六成有余。

两年前的此刻，教宗方济各访问新加坡，在谈及新加坡给他的第一个印象时，他语重心长地说：相对于五天前他访问巴布亚新几内亚，眼前一群群活泼的孩童，在新加坡却一无踪影，只看到琼楼玉宇林立。不必数据，教宗敏锐的一瞥，就一针见血道出新加坡低生育率的窘境。

就因为幼年与老年人口逐年此消彼长，新加坡社会才在一组组比率数据中，显得迅速老龄化。我们多年来一再提高对生育与育儿的经济、教育及福利援助，生育率的曲线仍不断往下走，老龄化的趋势自然也不断往上攀升。在一个“老人济济”的社会里，乐龄生活的愿望还能实现吗？