朝鲜国土面积不大，人口只有2000多万，经济体量更无法与主要国家相比。但今天再把朝鲜简单定义为“小国”，已经无法解释它在国际政治中的真实分量。因为朝鲜已经完成一次非常特殊的战略跃升：用一个小国的体量，获得大国才拥有的战略筹码。核武器是第一张牌，导弹是第二张牌，俄罗斯则成为第三张牌。

金正恩执政以来，朝鲜不断强化核武和导弹能力。国际原子能机构今年再次警告，朝鲜正在扩大铀浓缩能力；一些国际机构估计，朝鲜已经拥有数十枚核弹头，而且仍在扩大核材料生产能力。

俄乌战争给金正恩送来一份意外的战略大红利。俄罗斯需要炮弹、导弹和人员，朝鲜恰恰拥有大量冷战时期积累下来的军工能力和庞大的军事人力。于是，过去那个被国际社会长期制裁、外交空间狭窄的朝鲜，突然发现自己变得有价值了。朝鲜向俄罗斯提供大量弹药和军事装备，并派兵参与俄乌战事。韩国方面估计，朝鲜自2024年底以来向俄罗斯部署约1万4000至1万5000名人员，并因此获得资金以及军事技术等方面的潜在回报。