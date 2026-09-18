人工智能（AI）会不会有一天反过来伤害人类呢？这个问题最近又热了起来。

过去一周，与AI相关的新闻报道铺天盖地，多得有些反常。令人关注的是，硅谷的讨论突然从“AI还能跑多快”，转向是不是该踩一下刹车，让AI发展慢下来。其中，Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）呼吁放慢前沿AI的发展，让安全措施追上技术进步；OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）等人随后响应，甚至传出几家头部AI公司正商议成立新的安全机构。另一边，英伟达首席执行官黄仁勋则认为，没有必要因为安全疑虑放慢创新脚步。

这场争论很快也超出美国科技界本身。在中国的相关讨论中，这场围绕AI速度、技术优势与安全的竞争，被一些论者放进所谓“AI新冷战”的框架里。于是，一个原本看似属于科技公司的问题，逐渐变成企业竞争、国家安全乃至地缘政治的问题。同一批最有能力推动这场AI竞赛的人，也成了争论“竞赛该不该减速”的主角。