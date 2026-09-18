从目前的国际政治、经济、市场、营运、竞争等等趋向来看，中小企业面临前所未有的挑战。是否须要重组、转型、优化以延续发展，是眼前要慎重考虑的问题。在科技方面，相比过去两三年，如今的人工智能（AI）工具门槛已大幅降低，而且均采用符合中小企业预算的商业模式促销。中小企业转型和提升的逻辑选向就是智能化。假设企业已决定要智能化，但千头万绪，应该如何开始呢？

先从痛点的分析开始。从多年营运的经验，每一个环节的痛点应该都已了然，不过最好能有个咨询顾问，以扩充视野和减少盲点。在选择顾问时不能马虎，首先是中小企业涵盖的范围很广，不是每个企业都有适合的顾问，况且目前在智能化这个领域，还没有很多可以分享的成功例子。大家都是在摸着石头过河，只不过有经验的顾问在类似的河道摸过的石头比较多。幸运的是，除了同业公会，本地还有如新加坡企业发展局的政府机构，可以提供各类顾问咨询服务，甚至补贴和津贴等。

在顾问的选择上，不要忽略各大学和学术机构的教授和讲师，他们或许没有相关企业的专业知识，却是了解前沿AI科技的最佳人选。如果计划书拟好，各痛点已分析过，改进后希望看到的效益、增益，还有各项转化的次序等也确定好，接着就是要选择适当的科技伙伴，开发和实施试点计划。