碧山和汤申一带的宽带网络服务本周曾出现严重故障，约2000名用户上不了网。原因是有多条光纤电缆因建筑工程遭损。抢修工作虽彻夜进行，宽带服务还是从星期二下午1时半开始出现故障，到隔天清晨5时后才全面恢复，对居民和商家用户造成的干扰可想而知。

这只是因第三方承包商在建筑工程期间出状况，倘若是黑客刻意的全岛大范围断网断电袭击，冲击可以是灾难的。新加坡和许多密集城市一样，高度依赖宽带的互联网便利，意外或刻意的大规模断网若也牵涉到医疗、通信与交通等关键服务，一时的瘫痪都影响无数。

放大到国际上最近掀起的新一轮人工智能（AI）风险／威胁争论，就更要了解其中的要害。这要害不仅是超强AI模型的自主能力是否真可以超越人，而是为此争论的科技界各方、政界各方，各利益相关领域的精英领袖，是否能协作理出个头绪来，让AI的无限可能有序有爱。