今年6月，美国在华府举行第二届“硅和平”（Pax Silica，又译“矽盛世”）峰会，10个新伙伴加入，签署方增加到24个，合作范围从关键矿物、能源、先进制造、半导体一路拉到人工智能（AI）基础设施。不到一个月，中国就在上海推动成立世界人工智能合作组织（WAICO），29国参与，总部设在上海。两个大国都在拉朋友，AI已经走出实验室，开始画世界地图。

这幅地图不会像当年的美苏冷战势不两立，哈萨克斯坦同时加入美中两套架构，就是很好的例子。许多国家愿意跟美国合作晶片与供应链，也愿意使用中国便宜甚至开源的模型。

国际政治没有规定只能选一边。能两边拿好处，为什么不拿？