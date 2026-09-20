张瑞雄：AI两强相争，各国如何因应？
19世纪，列强争的是港口、煤矿和航道；20世纪争石油、核武与太空；21世纪开始争晶片、算力和电力。争的东西变了，竞争的凶狠没有变。中小型国家也不是只能站在旁边等着被选，与其问自己应加入哪个AI阵营，不如先问一个更实际的问题：哪几样东西绝对不能交给别人控制？
美国强调安全，中国高喊开放，科技标准一旦被广泛采用，后面跟着的是市场、人才、数据与政治影响力。两国讲的都是国际合作，算的仍是自己的国家利益。图为巴黎一家医院的机器人像路过者挥手致意。 （法新社）
今年6月，美国在华府举行第二届“硅和平”（Pax Silica，又译“矽盛世”）峰会，10个新伙伴加入，签署方增加到24个，合作范围从关键矿物、能源、先进制造、半导体一路拉到人工智能（AI）基础设施。不到一个月，中国就在上海推动成立世界人工智能合作组织（WAICO），29国参与，总部设在上海。两个大国都在拉朋友，AI已经走出实验室，开始画世界地图。
这幅地图不会像当年的美苏冷战势不两立，哈萨克斯坦同时加入美中两套架构，就是很好的例子。许多国家愿意跟美国合作晶片与供应链，也愿意使用中国便宜甚至开源的模型。
国际政治没有规定只能选一边。能两边拿好处，为什么不拿？