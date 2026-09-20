美国联邦储备委员会主席凯文·沃什坚信，且众多著名经济学家也认同，人工智能（AI）将显著提高劳动生产力。但别指望这一点。事实上，这些模型的广泛应用可能会降低人均产出。

新技术的广泛应用是经济活力的基石。在互联网时代，易于使用的用户界面和可负担的价格，已成为不可或缺的推动力。直到1990年代初，技术专家还在依赖像Gopher这样结构僵化、基于文本的工具，在互联网上交换文档。随后，更灵活的万维网应运而生，催生Mosaic、Netscape Navigator，以及微软的Internet Explorer等浏览器，以及快速、易用且廉价的搜索引擎。

作为万维网首个支持“全文”检索的索引，AltaVista的访问量从1995年上线首日的30万次，激增至每日超过8000万次。但AltaVista却用难看的横幅广告玷污搜索结果。因此，当谷歌于1998年推出搜索引擎时，像我这样的用户就被它的设计所吸引，而并未关注搜索结果的质量。谷歌的成功击垮竞争对手的搜索引擎和传统纸质出版商，而它的工程师奇迹般地维持计算基础设施的效率，确保信息搜索始终保持快速、便捷且低成本。