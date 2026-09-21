9月8日，政府公布一份由独立委员会提交的政治薪金检讨报告及政府回应；两天后，国会就两者展开辩论。委员会建议，将初级部长（MR4）的薪金参照基准，从110万元提高到180万元。基准的计算方法是：以收入最高的1000名新加坡公民年薪中位数为基础，再下调40%，以体现公共服务精神。政府同意这一方向，但拒绝一步到位：从10月15日起，部长将获得一次性上调，最高不超过9%；国会议员津贴也将迎来自2011年以来的首次上调。随后出现的并非一场对决，而是一场由来已久，但争议点正逐渐收窄的辩论。

政府怎么说

黄循财总理把论证重心放在未来而非当下。他说，这些数额确实远高于多数新加坡人的收入，部长也并不乐于谈论，但制度是公开透明的，因此薪金会对外公布。真正的问题不在于今天的内阁部长到手多少，而在于二三十年后，那些有能力，也关心国家的人是否仍愿意参选。这也不是人民行动党独有的难题：无论由谁执政，都需要优秀人才。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声的表述更为直接：新加坡不能寄望于“恰好”有国家所需的人才，又“恰好”不介意在薪酬上屈就，从而组成强有力的团队。具体机制也有所调整：两个部长级别被合并，且每个级别的薪金范围，将设在薪金参照基准的75%至125%。同时，裸薪（无养老金、无隐性福利）保持不变；部长薪金中约三分之一仍取决于个人表现花红和国家表现花红，并探讨如何纳入生活素质衡量指标。