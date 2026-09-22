最近新加坡小学一年级报名制度调整引发关注，新政增加2C阶段的学额，也在部分学校引入新的分配方式，希望让更多来自不同家庭背景的孩童，有机会进入竞争激烈的名校。每逢制度调整，一个熟悉的问题也会再次出现：既然长期强调“每一所学校都是好学校”，为什么家长仍如此在意所谓“名校”？

从市场营销角度看，这未必只是家长虚荣或者盲目竞争。相反，它可能是可以理解的消费者行为：当一个选择极其重要、结果要许多年后才能验证，而消费者又缺乏足够信息时，品牌自然会变得格外重要。

教育是一种特殊的信任型服务。经济学家早在1970年代就提出“信任品质”的概念，有些产品或服务，即使消费之后，消费者仍很难准确判断真实质量。教育正有这种特征。孩子6岁进入一所小学，12岁毕业。六年后成绩不错，究竟是教师教得好、同学环境好、父母投入多，还是孩子本身能力强，很难区分。