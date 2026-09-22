于9月16日在北京举行的第13届香山论坛上发言时，新加坡国防部长陈振声谈到战略耐心的课题。他认为各国必须通过战略耐心建立互信。战略耐心指的是，面对长期、复杂的战略问题，不急于求成，而是保持克制，等待更有利的时机，同时持续推进自己的长期目标。

在陈振声看来，这是一种智慧。不受外部情况左右我们的行动，或是追逐短期的胜利而忘了长期的利益。因此，不必动辄展示自己的每一项能耐，也没必要抢占每一个利益，或是立即回应每一个挑衅。他随即引用《孟子》里的几句话：“以力服人者，非心服也；以德服人者，中心悦而诚服也。”

这几句话出自《孟子·公孙丑章句上》，原文是 ：“以力假仁者霸，霸必有大国，以德行仁者王，王不待大。汤以七十里，文王以百里。以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也……。”在《孟子》的语境中，也许指的更多是统治方式。以武力服人的往往是大国的霸主，反之，以德服人则不必有大国，孟子因此举出商汤和周文王为例，说明他们当初国家规模很小，却能通过德政使天下归心。这就是霸道和王道的差别。