中国国家主席习近平9月23日至25日对美国进行正式国事访问。在当前整个世界局势动荡起伏，变乱交织之际，短短不到半年时间，中美两国首脑通过互访再次深度对话，无疑给当前的世界政治注入一剂旨在稳定和发展的强心针。

自2025年1月美国总统特朗普第二任期以来，中美两国元首已经举行两次会晤、五次通话、多次书信往来，如此高频次的中美沟通，向两国和世界释放出双边关系旨在稳定、管控和争取合作互利的重要信息。特朗普第二任期开始以来，中美关系最为突出的特点，是元首外交成为推动两国负重前行最重要的引领力量。

元首外交所发挥的引领作用，是习近平处理好这一当代世界政治最为复杂，但又重要的双边关系时所强调的，始终坚持两国之间应该“相互尊重、和平共处、合作共赢”的基本原则，推进全方面的沟通、对话与合作。对特朗普来说，他在第二任期对美国的国家安全战略做了重大调整，也清醒地意识到保持中美关系稳定是美国不可或缺的战略利益。为此，尽管美国国内反华势力强大，但特朗普也明确稳定中美关系所具有的不可替代的战略价值。今年是中美首脑外交的大年。中美首脑沟通和会晤的高频率也释放两国关系在有效管控基础上需要“稳下来、好上去”的积极信息。