中国社会再次掀起“英语重要性”之争。以考研数学名师汤家凤为代表的声音，主张取消英语在中小学教育中的主科地位，理由包括英语学习负担过重，造成社会内卷，并提出应结束中国人崇洋媚外的历史。以往，这种声音只是零星的出现，但这次却获得很多人支持。甚至有人认为，英语是补习产业和财富既得利益集团压榨普通阶层民众的工具。

英语是让普通人接触世界，获取知识，提升专业能力和增加职业选择的工具。今天的科技、医学、金融、工程、计算机科学以及大量国际信息，仍以英语为主要载体。在国际贸易和商务中，英语是不可替代的交流工具。语言更是认知与价值观的边界。阅读英语原文，和阅读经过翻译甚至删改的二手文献，更会获得全然不同的思想感悟。

如果从个人生活史的角度看，中国的改革开放，本质上就是解除僵化体制对普通人的束缚，让大家有了开眼看世界并运用西方市场规则自由打拼的机会。从这个角度看，在公立中小学提供英语主科教育，是非常可贵的教育公平，是阶层流动的机遇。即使学校降低英语地位，富裕子弟也可以请私人教师、上国际学校、参加昂贵的语言课程，甚至直接到英语国家生活，普通家庭却没有这样的条件。若取消英语主科地位，最后必定是平民子弟失去接触英语的公共渠道，外语能力逐渐变成阶层符号资本；语言壁垒也最终转化为阶层壁垒。