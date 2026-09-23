当地时间9月18日，美国总统特朗普宣称，已经在安全及其他一切需要领域“永久控制”格陵兰，解决美国人在此问题上的所有焦虑。如果恰如特朗普所述，美国政府完成对210多万平方公里的世界第一大岛的控制，确是在抓捕委内瑞拉总统马杜罗之后，又一巨大地缘政治收获，也确实堪称美国250年历史上前所未有的壮举。

面对这样的公开宣告，格陵兰及宗主国丹麦表现得非常配合，基本没有否定特朗普的这套说辞，反而承认它们与美国签署的相关协议，可以为地区乃至世界带来重要的安全保证。欧盟及北约成员国并未否定这种说法，世界其他国家也没有明确表明反对和抗议的声音，似乎美国对格陵兰的“控制”，已经成为大家默认的事实。

或许也可以换个角度看，这种默认，只是因为现实在根本上并没有被改变，大家乐见其成，因而在避免节外生枝的情况下，迎合特朗普的“自嗨”而表现得礼貌且克制罢了。